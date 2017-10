George Clooney, acuzat de o fosta colega de platou de complicitate la hartuire sexuala si rasiala/ Actorul: A fost mintita

Actrita Vanessa Marquez a facut acuzatiile pe Twitter, dupa ce George Clooney a vorbit despre scandalul sexual in care este implicat producatorul hollywoodian Harvey Weinstein. Ea sustine ca actorul este vinovat pentru faptul ca ea a fost inclusa pe "o lista neagra" atunci cand a avut curajul sa vorbeasca despre hartuirile de pe platourile de filmare ale serialului."Clooney s-a implicat pentru ca eu sa ajung pe lista neagra atunci cand am vorbit despre hartuirile de pe platourile de filmare ale serialului "ER". Femeile care nu intra in acest joc isi pierd cariera. Mie mi s-a intamplat", a scris Vanessa Marquez.Actrita a distribuit si un mesaj pe care l-a publicat la inceputul acestui an, care continea o fotografie de la "ER" si acuzatii grave. In acest mesaj, Vanessa Marquez a scris ca a fost hartuita sexual si rasial zilnic pe platourile de filmare. Ea a adaugat ca i-a cerut ajutorul unuia dintre producatori - decizie care a dus la includerea ei definitiva pe "lista neagra".George Clooney a spus pentru E! News ca nici nu a stiut ca Vanessa Marquez a fost trecuta pe o "lista neagra"."Nu am avut habar ca Vanessa a fost trecuta pre vreo lista neagra. Insa, o cred pe cuvant. Eu nu am fost nici scenarist, nici producator si nici regizorul acelui show. Nu am avut nicio legatura cu hotararile luate in privinta membrilor distributiei. Eu am contribuit la acel serial doar in calitate de actor. Daca i s-a spus ca eu am fost implicat in luarea unor decizii privind cariera ei, atunci a fost mintita. Nu as fi putut sa fac ceva care sa ii afecteze cariera si nici nu as fi facut-o, chiar daca as fi putut", a spus George Clooney.In legatura cu situatia lui Harvey Weinstein, cu care a lucrat pentru mai multe filme si pe care l-a recunoscut ca producatorul care l-a ajutat sa isi lanseze cariera cinematografica, George Clooney a spus ca este socat si ca acesta este "imposibil de aparat". El a precizat ca Weinstein nu i-a dat niciodata vreun indiciu despre comportamentul sau.*****Scandalul "Weinstein" a inceput pe 5 octombrie, dupa ce The New York Times si The New Yorker au publicat articole in care mai multe femei il acuzau pe producator de hartuire sexuala. Intre ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow si Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele si angajate ale lui Harvey Weinstein. In plus, patru femei il acuza de viol.Producatorul a fost concediat din The Weinstein Co., dupa ce anuntase ca se retrage pentru o perioada nedeterminata de la carma firmei pe care a infiintat-o impreuna cu fratele lui, Ben.Meryl Streep, Judi Dench, Bob Iger, George Clooney, Jennifer Lawrence, James Gunn, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Megan Ellison, Julianne Moore, Seth Rogen, Kevin Smith, Lena Dunham, Judd Apatow, John Oliver, Patricia Arquette si Mark Ruffalo, intre altii, au condamnat comportamentul lui Weinstein fata de femei.El este inca membru al Academiei de Film Americane, consiliul acesteia intalnindu-se sambata pentru a discuta cazul. National Organization for Women (NOW) a cerut Academiei sa ii retraga cu Weinstein titlul de membru.Mai multi laburisti britanici, membri ai Parlamentului, ii cer prim-ministrului Theresa May sa retraga titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producatorul Harvey Weinstein l-a primit in 2004.Scrisoarea a fost transmisa in aceeasi zi in care BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producatorului statutul de membru.Sotia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anuntat, pe 10 octombrie, ca se desparte de producator, pentru "actele sale de neiertat".New York Police Department (NYPD) si Metropolitan Police din Londra au anuntat ca au inceput o investigatie privind acuzatii de agresiune sexuala aduse producatorului Harvey Weinstein.