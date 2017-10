Amazon a renuntat la un nou serial cu Robert De Niro din cauza scandalului Weinstein

Robert De Niro si Julianne Moore au confirmat aceasta informatie alaturi de regizorul si producatorul David O. Russell. "Sustinem decizia Amazon in lumina ultimelor informatii si din respect pentru toti cei care au avut de suferit, am decis impreuna ca este mai bine sa nu continuam acest proiect", conform unui comunicat semnat de cei trei.Incheierea parteneriatului dintre Amazon si The Weinstein Company survine in contextul in care si Amazon este afectata de un scandal propriu de hartuire sexuala. Joi, seful Amazon Studios, Roy Price, a fost suspendat din functie dupa ce a fost acuzat de hartuire sexuala.Aceasta decizie a fost luata dupa un interviu acordat saptamanalului The Hollywood Reporter de Isa Hackett, producatoare a serialului "The Man in the High Castle", difuzat pe platforma video a lui Amazon. Ea a afirmat ca a fost vizata, intr-o seara din iulie 2015, de avansurile lui Roy Price, in varsta de 51 de ani. Fiica scriitorului Philip K. Dick, autorul romanului care sta la baza serialului, Isa Hackett, ii reproseaza responsabilului de la Amazon ca a facut mai intai sugestii obscene intr-un taxi cu care se deplasa la aceasta petrecere. El ar fi insistat apoi cu avansurile sale, chiar daca producatoarea si-ar fi exprimat clar lipsa ei de interes, fiind lesbiana, casatorita si mama.