Politia metropolitana din Londra investigheaza trei noi acuzatii de agresiune sexuala in cazul "Weinstein"

Potrivit Metropolitan Police, care cerceteaza deja o acuzatie de agresiune sexuala lansata de o femeie care a spus ca a fost atacata de producator la sfarsitul anilor 1980, a fost inregistrata o a doua plangere referitoare la Harvey Weinstein.In noua plangere inregistrata, o femeie sustine ca a fost atacata de Harvey Weinstein in 2010 si 2011 la Westminster si in 2015 la Camden.Producatorul hollywoodian Harvey Weinstein a negat acuzatiile potrivit carora ar fi intretinut relatii sexuale fara consens.Potrivit politiei, nu au fost facute arestari in legatura cu aceste acuzatii.Politia din New York investigheaza, de asemenea, plangeri impotriva lui Weinstein, care includ acuzatii de agresiune sexuala si viol.Actrita britanica Lysette Anthony este ultima vedeta care l-a acuzat pe Weinstein pana in prezent. Ea a declarat, pentru The Sunday Times, ca producatorul a atacat-o la sfarsitul anilor 1980, la locuinta ei din Londra.Scandalul "Weinstein" a inceput pe 5 octombrie, dupa ce The New York Times si The New Yorker au publicat articole in care mai multe femei il acuzau pe producator de hartuire sexuala. Intre ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow si Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele si angajate ale lui Harvey Weinstein. In plus, alte femei, intre care se numara Rose McGowan, il acuza de viol.Producatorul a fost concediat din The Weinstein Co., dupa ce anuntase ca se retrage pentru o perioada nedeterminata de la carma firmei pe care a infiintat-o impreuna cu fratele lui, Ben.Meryl Streep, Judi Dench, Bob Iger, George Clooney, Jennifer Lawrence, James Gunn, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Megan Ellison, Julianne Moore, Seth Rogen, Kevin Smith, Lena Dunham, Judd Apatow, John Oliver, Patricia Arquette si Mark Ruffalo, intre altii, au condamnat comportamentul lui Weinstein fata de femei.Mai multi laburisti, membri ai Parlamentului, ii cer prim-ministrului Theresa May sa retraga titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producatorul Harvey Weinstein l-a primit in 2004.BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producatorului statutul de membru.Sotia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anuntat, pe 10 octombrie, ca se desparte de producator, pentru "actele sale de neiertat".Academia de Film Americana, care acorda premiile Oscar, i-a retras, sambata, titlul de membru producatorului hollywoodian.Harvey Weinstein, in varsta de 65 de ani, este o persoana importanta in industria cinematografica, productiile sale insumand peste 300 de nominalizari la Oscar si 81 de premii oferite de Academia de Film Americana.