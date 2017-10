Bob Weinstein se declara "dezgustat" de lipsa de remuscare a fratelui sau: Nu am stiut ca este un asemenea pradator

Bob Weinstein a spus ca abia daca a vorbit cu fratele sau in utlimii cinci ani. "Nu suportam sa il vad inseland, mintind si nici atitudinea sa generala fata de toata lumea", a spus el, potrivit News.ro."Ma gasesc intr-un cosmar real. Fratele meu a cauzat suferinta fara margini. Ca tata pentru trei fete, o spun cu toata sinceritatea: Am inima franta pentru toate femeile carora le-a facut rau. Sunt un luptator. Am luptat intotdeauna pentru filmele pe care am vrut sa le vad lansate. Am luptat pentru angajatii mei, care si-au dedicat vietile pentru implinirea viziunii acestei companii pe care eu si fratele meu am infiintat-o. Insa, nu pot sa apar ceva ce este imposibil de aparat", a spus Bob Weinstein.El a adaugat ca fratele sau sufera de o "boala care nu poate fi scuzata" si ca era constient ca Harvey Weinstein avea nevoie de ajutor.Bob Weinstein a mai povestit ca a fost abuzat verbal de numeroase ori de fratele sau si ca acesta l-a si lovit in timpul unui conflict. Insa, el a precizat ca nu cere simpatia nimanui."Nu ma includ in categoria tuturor acelor femei carora le-a facut rau. Am vazut ca are o problema si l-am rugat timp de mai multi ani sa ceara ajutor. Acesta este adevarul. A evitat sa primeasca ajutor. Noi l-am implorat sa faca acest lucru", a spus Bob Weinstein.Fratele lui Harvey Weinstein a adaugat ca el si fiicele lui au fost tulburati de faptul ca acesta nu simte nicio remuscare in urma actiunilor sale."In ultimii cinci ani, probabil ca am vorbit in plan personal cu fratele meu de zece ori. De cand a inceput Dimension, am condus companii separate. Asa ca nu am cunoscut multe dintre persoanele cu care a colaborat - actori, actrite. Am vrut sa duc o existenta separata (...) Eram constient de faptul ca Harvey facea curte oricarei femei pe care o intalnea. Eram dezgustat si satul de actiunile lui. Dar nu am stiut nimic mai mult. (...) Nu am stiut ca este un asemenea pradator. Am crezut ca a existat consens in fiecare situatie", a mai spus Bob Weinstein.Cofondator al companiei Weinstein, pe care a infiintat-o in 2005 alaturi de fratele sau, Bob Weinstein insista ca aceasta companie, careia ii va schimba numele, poate supravietui."Nu voi parasi afacerea pe care am construit-o, lasand in urma filme si cineasti cu care lucrez", a precizat el, subliniind ca angajatii acestei companii nu trebuie sa plateasca pentru greselile fratelui sau.Bob Weinstein a negat ca ar fi trimis o informare care a dus la publicarea articolului in The New York Times.El a mai spus ca a vorbit de doua ori cu fratele sau de la izbucnirea scandalului, sperand sa auda ca are remuscari."Nu am auzit acest lucru. Am auzit un om care inca lupta sa revina la situatia de dinainte si am fost dezgustat. Am divortat de fratele mei acum cinci ani. Oamenii din aceasta companie care ma cunosc stiu ca nu suport sa fiu in preajma lui. Si, cu siguranta, familia mea stie ca acesta este adevarul", a mai spus el.Bob Weinstein a mai declarat ca urma sa trimita o nota catre Academiei de Film Americane, care acorda premiile Oscar, pentru a sugera ca fratele sau ar trebui sa fie exclus din randul membrilor acesteia.Scandalul "Weinstein" a inceput pe 5 octombrie, dupa ce The New York Times si The New Yorker au publicat articole in care mai multe femei il acuzau pe producator de hartuire sexuala. Intre ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow si Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele si angajate ale lui Harvey Weinstein. In plus, alte femei, intre care se numara Rose McGowan, il acuza de viol.Producatorul a fost concediat din The Weinstein Co., dupa ce anuntase ca se retrage pentru o perioada nedeterminata de la carma firmei pe care a infiintat-o impreuna cu fratele lui, Ben.Meryl Streep, Judi Dench, Bob Iger, George Clooney, Jennifer Lawrence, James Gunn, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Megan Ellison, Julianne Moore, Seth Rogen, Kevin Smith, Lena Dunham, Judd Apatow, John Oliver, Patricia Arquette si Mark Ruffalo, intre altii, au condamnat comportamentul lui Weinstein fata de femei.Mai multi laburisti, membri ai Parlamentului, ii cer prim-ministrului Theresa May sa retraga titlul de Comandor al Imperiului Britanic pe care producatorul Harvey Weinstein l-a primit in 2004.BAFTA (British Film Academy of Film and Television Arts) i-a retras producatorului statutul de membru.Sotia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, cofondatoare a brandului de lux Marchesa, a anuntat, pe 10 octombrie, ca se desparte de producator, pentru "actele sale de neiertat".Academia de Film Americana, care acorda premiile Oscar, i-a retras, sambata, titlul de membru producatorului hollywoodian.New York Police Department (NYPD) si Metropolitan Police din Londra au anuntat ca au inceput o investigatie privind acuzatii de agresiune sexuala aduse producatorului Harvey Weinstein.Harvey Weinstein, in varsta de 65 de ani, este o persoana importanta in industria cinematografica, productiile sale insumand peste 300 de nominalizari la Oscar si 81 de premii oferite de Academia de Film Americana.