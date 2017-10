​#MeToo- Femei din intreaga lume vorbesc despre propriile experiente de hartuire sexuala: Colega mea de banca a fost violata si a ramas insarcinata/ Mi-a fost rusine de cele intamplate, ca si cum as fi purtat o parte din vina

"Pupat cu forta" - Povestea lui Norbert

, scrieClaudia pe Facebook.O alta tanara,, povesteste cum a trecut pe langa ea "job-ul visurilor" din cauza ca n-a raspuns unor avansuri.Prima data a fost prin clasa a 6-a. Era de la alta scoala si imi placea super mult de ea, pur si simplu pentru ca mi se parea ca-i cea mai frumoasa fata pe care o vazusem vreodata. Numai ca nu prea voia sa aiba de a face cu mine. Din varii motive. Unul dintre ele a fost ca nu ma vedea decat ca pe un prieten. Nu prea am fost dispus sa procesez asta. Si ce am facut? Pai mi s-a parut ca pot sa o conving sa fie cu mine daca atunci cand am sansa o prind si o sarut bine de totZis si facut. Eram la ziua unui prieten si, cand am ramas doar noi intr-o camera, am lipit-o de perete si am sarutat-o, cum am stiut eu mai bine, cu forta., se arata in mesajul postat de Norbert pe pagina sa de Facebook., a scris o tanara jurnalista pe Facebook., este mesajul unei alte utilizatoare.Mesajul initial publicat dea primit peste 37.000 de comentarii, iar hashtaguls-a aflat intre cele mai populare trenduri pe Twitter in Marea Britanie si Statele Unite ale Americii., aproximativ 7 milioane de persoane discutau, luni dupa-amiaza, despre aceasta campanile, scrie News.ro La campanie au participat si personalitati din industria divertismentului, precum Lady Gaga, actrita premiata cu Oscar Anna Paquin si actrita Evan Rachel Wood, cunoscuta pentru aparitia sa in "Westworld", care au povestit ca au fost violate, precum si actorul Javier Munoz., un apel similar de a denunta hartuirea sexuala la locul de munca de devenit viral in ultimele zile pe Twitter. Sub hashtagul "#balancetonporc", jurnalista Sandra Muller invita la expunerea, "prezentand numele si detaliile personale ale a unui hartuitor sexual pe care l-ai cunoscut la locul tau de munca", scrie Agerpres Initiativa Alyssei Milano a avut un ecou urias in randul femeilor care au trecut printr-o astfel de experienta traumatizanta.