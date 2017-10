Tippi Hedren, actrita care l-a acuzat pe Hitchcock ca a amenintat-o cu distrugerea carierei pentru ca i-a refuzat avansurile: Nu exista niciun motiv sa toleram asta

"Continuati, e singurul mod de a opri asta", a spus actrita in varsta de 87 de ani, intr-un interviu pentru televiziunea Sky difuzat joi.Marturiile femeilor, celebre sau nu, care au suferit agresiuni sexuale abunda in ultimele zile in presa si pe retelele sociale, in urma scandalului Weinstein, producatorul american acuzat de hartuire sexuala si de viol de zeci de actrite."Trebuie sa vorbim despre aceste acte (...) avem dreptul sa exprimam ce simtim legat de aceste lucruri", a spus Tippi Hedren, care a dezvaluit in autobiografia sa publicata anul trecut ca faimosul regizor s-a aruncat asupra sa intr-o limuzina si a incercat sa o sarute sau ca a inghesuit-o pe platou cerandu-i sa il pipaie.In fata refuzurilor, "Hitchcock mi-a spus ca imi va distruge cariera. M-am ridicat si m-am indreptat spre usa si i-am spus: 'fa ce crezi'... Si cred ca a fost cea mai frumoasa usa trantita", a povestit ea, pentru Sky.Actrita si militanta pentru drepturile animalelor, devenita un star mondial in 1963 cand a jucat in capodopera lui Hitchcock "Pasarile", a subliniat ca atacurile care vizeaza femeile nu se produc doar "in Hollywood" dar aceste cazuri sunt discutate pentru ca "in Hollywood exista glamour si pentru ca scandalul vizeaza o actrita si un mare producator"."Nu exista niciun motiv sa toleram asta, niciun motiv in lume", a subliniat mama actritei Melanie Griffith, adaugand ca "tinerii trebuie invatati ce trebuie sa accepte si ce nu trebuie sa accepte".Intr-un interviu pentru BBC, cantaretul Tom Jones a povestit si el joi ca hartuirea si abuzurile sexuale sunt prezente si in industria muzicala, si afecteaza atat femeile cat si barbatii.Tom Jones spune ca a fost si el o victima, la inceputul carierei sale.