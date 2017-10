metoo Cantareata Jennifer Ferguson spune ca a fost violata de presedintele Federatiei Sud-africane de Fotbal, Danny Jordaan, in urma cu 24 de ani

Cantareata Jennifer Ferguson, fosta parlamentara, sustine ca a fost violata de presedintele Federatiei Sud-africane de Fotbal, Danny Jordaan, in urma cu aproape 24 de ani, relateaza BBC, citata de news.ro.





Ferguson a afirmat ca Jordaan a violat-o la un hotel din Port Elizabeth. Agresiunea ar fi avut loc in contextul in care Ferguson era "euforica", dupa ce fusese nominalizata de partidul lui Nelson Mandela sa faca parte din parlamentul sud-african. Jordaan ar fi venit in camera de hotel a cantaretei dupa ce aceasta sustinuse un recital.





"M-a violat dureros. Cred ca totul s-a terminat in 20 de secunde, dar a parut o viata. A plecat apoi imediat, fara sa spuna un cuvant", sustine cantareata.





Ea a mentionat ca a fost socata de ce i s-a intamplat. "Nu stiam ce sa fac, asa ca m-am spalat, am iesit din hotel si am inceput sa merg. Am ajuns pe plaja si am stat mult acolo incercand sa procesez ce s-a intamplat. Gandul de a merge la politie mi s-a parut intolerabil. Ce as spune? Ar fi trebuit sa tip mai tare? Trebuia sa ma lupt cu el mai tare? Am fost cumva complice? Aveam toate aceste intrebari in mine. Am plans", a adaugat cantareata.





"Nu spun asta din razbunare fata de Danny Jordaan sau fata de un milion de sud-africani care sunt ca el. Fac asta ca sa ne ajutam reciproc pentru a avea curaj, a vorbi si a incepe sa ne vindecam, pentru ca nu suntem singure", a mai afirmat ea.





Jordaan, in varsta de 66 de ani, este presedintele federatiei sud-africane din 2013. El a fost primar in Nelson Mandela Bay in perioada mai 2015 - august 2016.