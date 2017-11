Noi acuzatii la adresa lui Kevin Spacey. Actorul Roberto Cavazos si cineastul Tony Montana spun ca ar fi fost hartuiti de starul hollywoodian: Se intampla atat de des, incat devenise o gluma intre noi

"Suntem multi care am avut 'o experienta cu Kevin Spacey. Era suficient sa fii un barbat de mai putin de 30 de ani pentru ca domnul Spacey sa se simta liber sa te atinga", spune Roberto Cavazos.Roberto Cavazos, un actor care a studiat in Marea Britanie si a lucrat in cinematografie, teatru si televiziune, a dezvaluit luni pe pagina sa de Facebook ca intalnirile sale cu Kevin Spacey au fost, scrie Agerpres "Daca as fi fost o femeie, fara indoiala ca nu as fi ezitat sa le consider astfel", a scris Roberto Cavazos in acel mesaj, fara sa precizeze datele la care au avut loc acele intalniri.Actorul mexican crede ca "sunt numerosi" barbatii care vor face dezvaluiri in zilele urmatoare si considera ca nu va fi deloc surprins "daca plangerile, la final, vor fi la fel de numeroase" ca acelea care il vizeaza pe producatorul american Harvey Weinstein, aflat in centrul unui urias scandal sexual.Si Tony Montana, un regizor de documentare, a povestit ca actorul Kevin Spacey l-a agresat sexual intr-un bar din Los Angeles in 2003."M-am dus la bar sa-mi comand ceva de baut si atunci a venit la mine si si-a pus bratul in jurul gatului meu. Mi-a spus sa plecam impreuna, apoi si-a pus mana in zona mea genitala si m-a strans cu putere. Era beat si mi-a spus: Asta inseamna proprietate. I-am dat degetele peste cap pentru a-l convinge sa ma elibereze din stransoare. Mi-am platit bautura si am plecat repede de langa el", a povestit Montana intr-un interviu pentru Radar.Kevin Spacey, care a castigat doua premii Oscar, se afla deja intr-o situatie dificila dupa dezvaluirile facute de actorul Anthony Rapp, in varsta de 46 de ani, care l-a acuzat ca a incercat sa il agreseze sexual atunci cand el avea varsta de 14 ani.Starul hollywoodian, in varsta de 58 de ani, si-a cerut scuze prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.