Dustin Hoffman, acuzat de hartuirea sexuala a unei tinere de 17 ani

Inca din prima zi in care s-a aflat pe platoul de filmare, actorul a avut un comportament nepotrivit, sustine aceasta: "Mi-a cerut sa ii fac masaj la picioare, pe cand ma aflam in prima zi pe platou", "m-a prins de fund si a discutat in mod deschis despre sex cu mine si in prezenta mea". Comportamentul nepotrivit din partea actorului s-a perpetuat de-a lungul a cinci saptamani, timp in care tanara si-a manifestat nemultumirea, insa supraveghetorii i-au sugerat sa isi "sacrifice" unele dintre principii pentru binele productiei, a mai relatat aceasta."La 49 de ani inteleg ceea ce a facut Dustin Hoffman, pentru ca se potriveste modelului pe care femeile il experimenteaza la Hollywood si pretutindeni", afirma Anna Graham Hunter.Hoffman a reactionat cerandu-si scuze: "Am cel mai mare respect pentru femei si ma simt groaznic pentru faptul ca ceea ce am facut ar fi pus-o pe aceasta intr-o pozitie inconfortabila. Imi cer scuze. Aceste actiuni nu ma reprezinta".Insa Anna Graham Hunter nu este prima care aduce acuzatii impotriva actorului. Pe platoul de filmare a peliculei "Kramer vs. Kramer", Hoffman a plesnit-o pe Meryl Streep si a tachinat-o cu privire la moartea iubitului ei. Actorul se justifica si de aceasta data, sustinand ca "Divortam, petreceam cu droguri, iar acestea, impreuna, m-au epuizat in toate modurile posibile".