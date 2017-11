Actorul Kevin Spacey, acuzat de hartuire sexuala de inca trei barbati

Potrivit unui raport al Buzzfeed News, publicat vineri, unul dintre barbatii care au lansat noi acuzatii la adresa actorului, Justin Dawes, a povestit ca Spacey l-a invitat in 1988 la locuinta lui, pe vremea cand el era angajat la teatrul din Connecticut, unde juca actorul.Justin Dawes sustine ca avea varsta de 16 ani la acea vreme, cand a acceptat invitatia lui Kevin Spacey, alaturi de un prieten, asteptandu-se sa vizioneze filmul "Chinatown", regizat de Roman Polanski. Insa, cand au ajuns, Kevin Spacey, care avea varsta de 29 de ani, i-a servit cu bauturi alcoolice, in timp ce la televizor era un film pentru adulti, cu un cuplu de barbati. Actorul le-ar fi spus lui Dawes si prietenului sau ca nu a mai acceptat nimeni invitatia sa in acea seara."Nu a mentionat deloc faptul ca era un film pentru adulti la televizor. A fost foarte straniu. Stia ca sunt la liceu. Era evident. Nu pretindeam sa fiu mai in varsta", a afirmat Justin Dawes.Un jurnalist care a ales sa isi pastreze anonimatul sustine ca Spacey l-a atins in mod nepotrivit si agresiv intr-un club din Londra. Barbatul a spus ca actorul i-a atins de mai multe ori organul genital."Am vrut sa plec, iar Spacey m-a apucat si a incercat sa ma faca sa raman", a spus jurnalistul, adaugand ca a facut mai multe incercari sa ii respinga avansurile lui Spacey, ceea ce l-a infuriat pe actor."Acest om a inceput sa tipe la mine, rosu la fata, scuipand. Urla la mine furios pentru ca am refuzat sa intretin relatii sexuale cu el. Ba chiar spunea ca de fapt vreau sa intretin relatii sexuale cu el, dar ca nu o fac, pentru ca sunt las. A fost de necrezut", a povestit barbatul.El a adaugat ca a ales sa nu publice un articol despre experienta sa cu Kevin Spacey, pentru ca acest lucru ar fi insemnat sa ii divulge actorului orientarea sexuala.Cel de-al treilea nou acuzator care a vorbit pentru Buzzfeed, Mark Ebenhoch, sustine ca Spacey i-a cerut sa intretina relatii sexuale cu el in timp ce lucra pe platourile de filmare pentru "Outbreak" (1995), unde era consilier militar.Aceste noi acuzatii vin la doar cateva zile dupa ce actorul Anthony Rapp, cunoscut din serialul "Star Trek: Discovery", l-a acuzat pe Spacey ca l-a "sedus" cand el avea varsta de 14 ani.Rapp a publicat duminica un mesaj pe retelele de socializare in care dezvaluia ca actorul Kevin Spacey l-a hartuit sexual la o petrecere care a avut loc in 1986. In aceeasi zi, Spacey a raspuns cu un mesaj de scuze si a anuntat ca de mai multi ani a ales sa traiasca viata ca un barbat homosexual. El a precizat ca nu isi aminteste incidentul.De asemenea, actorul mexican Roberto Cavazos si regizorul american Tony Montana il acuza pe Kevin Spacey de hartuire sexuala. La fel si alti doi barbati. Ei sustin ca actorul i-a atins fara consimtirea lor si ca a avut un comportament nepotrivit.Compania Netflix (NFLX.O) a transmis ca este "foarte alarmata" in urma acuzatiilor aduse lui Spacey si ca sezonul al saselea al serialului "House of Cards", in care el joaca rolul principal, va fi si ultimul. Productia celui de-al saselea sezon a fost oprita "pana la noi ordine".