Personajul Frank Underwood, interpretat de Kevin Spacey, ar putea fi "ucis" in viitorul sezon al serialului "House of Cards"

Anterior, publicatia de specialitate Variety a furnizat aceleasi informatii, citand surse ale producatorilor serialului care mizeaza pe posibilitatea de "a ucide" personajul, astfel incat Underwood sa nu mai apara in viitorul sezon.Platforma Netflix, care difuzeaza serialul, nu s-a pronuntat inca pe aceasta tema.Potrivit The Hollywood Reporter, scenariul celui de-al 6-lea si ultim sezon era aproape finalizat inainte ca actorul Anthony Rapp sa-l acuze saptamana trecuta pe Spacey de o presupusa hartuire sexuala in 1986, cand cei doi actori aveau 14 si respectiv 26 de ani.Publicatia a scris ca primele doua episoade ale noului sezon erau deja filmate si ca al treilea era in pregatire cand a izbucnit scandalul. Filmarile au fost suspendate pe o perioada nedeterminata de timp dupa lansarea acestor acuzatii impotriva actorului principal al serialului.Surse ale revistei au subliniat ca aceasta suspendare, care s-ar putea prelungi peste doua saptamani, este necesara pentru ca responsabilii serialului sa dea ragaz scenaristilor pentru a introduce modificarile necesare in text si a-l face sa dispara pe Frank Underwood, interpretat de Spacey, care este de asemenea si producatorul executiv al serialului.Un fost asistent de productie de la "House of Cards" a afirmat ca Spacey l-a agresat sexual, iar mai multi membri din echipa care produce acest serial au spus ca actorul a avut un comportament de "pradator" pe platoul de filmare. Opt persoane care lucreaza sau au lucrat in echipa de productie a serialului au facut la randul lor acuzatii despre "mediul de lucru toxic" pe care, potrivit lor, Kevin Spacey l-ar fi creat "prin intermediul unui tipar de hartuire sexuala".Kevin Spacey, laureat cu doua premii Oscar, se afla in vizorul Hollywoodului dupa acest scandal care i-ar putea afecta cariera. Agentul de presa al lui Kevin Spacey, care dupa aparitia in media a acestor acuzatii a renuntat la colaborarea cu starul hollywoodian, a precizat ca renumitul actor, in varsta de 58 de ani, se afla intr-o perioada de "evaluare si de cautare a unui tratament".