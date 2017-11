Apple a comandat 2 sezoane ale serialului despre industria media in care vor juca Jennifer Aniston si Reese Witherspoon

Apple Inc. a comandat doua sezoane ale serialului despre industria media in care vor juca Jennifer Aniston si Reese Witherspoon, informeaza Reuters.

Serialul se numara printre primele proiecte pe care compania le-a achizitionat pentru intrarea in zona programelor de televiziune, unde vrea sa concureze cu nume precum Netflix Inc. si HBO al Time Warner Inc.

Un purtator de cuvant al companiei a confirmat si faptul ca Apple Inc. a comandat un remake al serialului SF "Amazing Stories", realizat de Steven Spielberg in anii 1980. Zvonuri despre aceasta decizie au aparut in luna octombrie.

Nu a fost insa comunicata perioada cand vor fi lansate cele doua show-uri si nici unde vor putea ele fi viziona