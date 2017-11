Actorul Charlie Sheen, acuzat ca ar fi violat un minor in urma cu trei decenii

Dominick Brascia, prieten al lui Haim, este cel care a declarat pentru National Enquirer ca Sheen l-a agresat sexual pe Haim in timpul filmarilor pentru "Lucas" (1986).Miercuri, actorul american in varsta de 52 de ani a transmis printr-un reprezentant ca "Charlie Sheen neaga categoric aceste acuzatii".Numele lui Haim - care a murit in martie 2010, la varsta de 38 de ani - a reaparut recent in atentia publicului, dupa ce mama lui s-a alaturat povestilor lui Corey Feldman legate de abuzurile comise asupra copiilor de la Hollywood. Cei doi, Haim si Feldman, au lucrat impreuna la mai multe filme in anii 1980.Politia din Los Angeles a confirmat miercuri ca o investigatie a fost deschisa privind acuzatiile facute de Feldman.Carlos Irwin Estevez, nascut pe 3 septembrie 1965, cunoscut sub numele de scenaCharlie Sheen s-a nascut pe 3 septembrie 1965 si s-a remarcat in lungmetrajele "Plutonul" (1986) si "Wall Street" (1987), regizate de Oliver Stone. Dupa 2000, a jucat in special in productii de televiziune - "Doi barbati si jumatate/ Two and a half Men" si "Anger Management" au fost aevarate succese de public. In 2010, Charlie Sheen a fost cel mai bine platit actor din industria de televiziune, cu venituri de 1,8 milioane de dolari obtinute intr-un singur sezon.El a castigat un Glob de Aur pentru rolul din serialul "Orice e posibil/ Spin City" si a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame in anul 1994.