Disney anunta ca pregateste o noua trilogie "Star Wars"

"Avem deja alte filme Star Wars prevazute pentru anii urmatori, pe langa lansarea in 2019 a Episodului al IX-lea. Suntem foarte fericiti sa anuntam ca tocmai am semnat un acord cu Rian Johnson, regizorul 'Last Jedi', pentru a dezvolta o noua trilogie Star Wars", a declarat seful grupului, Bob Iger.Noua trilogie va fi separata de saga lui Luke Skywalker si va avea noi personaje, a anuntat Lucasfilm."Ne-a placut tuturor sa lucram cu Rian la 'The Last Jedi'. Este o forta creatoare si sa-l urmaresc pe el construind 'The Last Jedi' de la inceput pana la sfarsit a fost una dintre marile bucurii ale carierei mele. Rian va face lucruri minunate cu aceasta noua trilogie", a afirmat Kathleen Kennedy, presedinta a Lucasfilm.