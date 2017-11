Actorul Jeremy Piven respinge acuzatiile de agresiune sexuala: Sunt complet fabricate. M-am oferit sa fiu testat cu poligraful

Actorul Jeremy Piven, castigator al unui Glob de Aur pentru rolul din serialul "Entourage" (2004), este acuzat ca a agresat sexual trei femei si sustine ca plangerile sunt fabricate, iar distrugerea unor cariere pe baza unor afirmatii nedovedite nu este productiv la niciun nivel.

Piven a fost acuzat de o femeie, director in publicitate, ca a agresat-o sexual in 2003, in timpul unei intalniri care a avut loc la Trump Tower din New York.

De asemenea, actrita Ariane Bellamar sustine ca actorul a atins-o fara consimtamantul ei pe platourile de filmare la "Entourage", iar Cassidy Freeman, cunoscuta din "Smallville", a acuzat "comportamentul de pradator" al lui Piven.

Actorul condamna presa pentru publicarea acuzatiilor drept fapte si pentru ca pune in pericol vietile barbatilor inainte ca o audiere sa aiba loc, un proces.

Jeremy Piven, care a mai jucat, intre altele, in "Serendipity" (2001), "Runaway Jury" (2003) si "RocknRolla" (2008), a transmis intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter ca este dispus sa coppereze cu autoritatile si chiar sa faca testul cu poligraful, pentru a-si sustine nevinovatia.

"Nu am fortat niciodata o femeie (...) Ceea ce nu pot face este sa speculez legat de motivatiile acestor femei. Ca om, simt compasiune pentru victimele unor astfel de acte, dar sunt uimit de directia gresita in care s-au dus furia si falsele acuzatii aduse mie si sper ca asta nu va diminua povestile care trebuie auzite".

El a continuat: "Sa continuam sa distrugem cariere pe baza unor afirmatii nedovedite nu este productiv la niciun nivel. Sper sa putem folosi acest moment pentru a incepe un dialog constructiv legat de aceste probleme, care sunt reale si trebuie discutate".