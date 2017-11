Actorul Louis C.K. a raspuns acuzatiilor de comportament indecent: Aceste povesti sunt adevarate

Trei dintre femeile care il acuza pe Louis C.K., premiat cu Emmy, sustin ca s-a masturbat de fata cu ele. Doua dintre femeile care au facut dezvaluiri pentru NY Times, actritele Dana Min Goodman si Julia Wolov, au spus ca C.K. le-a invitat in camera lui de hotel, dupa un festival din Aspen, in 2002, si s-a masturbat de fata cu ele."Aceste povesti sunt adevarate. La vremea aceea, mi-am spus mie insumi ca ceea ce am facut a fost ok deoarece nu i-am aratat niciunei femei penisul meu fara sa mi-o ceara, ceea ce este iarasi adevarat", a spus C.K."Dar ce am invatat mai tarziu in viata, prea tarziu, a fost faptul ca atunci cand ai putere asupra altei persoane, sa-i ceri sa se uite la penisul tau nu este o intrebare. Este o situatie pentru ele. Puterea pe care am avut-o asupra acestor femei era ca ma admirau. Si am folosit acea putere iresponsabil".Vineri, distribuitorul filmului realizat de Louis C.K., "I Love You, Daddy", care ar fi trebuit sa aiba premiera, joi, la New York, a anulat si lansarea productiei pe Netflix. "In contextul acuzatiilor aduse lui Louis C.K., la care se face referire in articolul New York Times, anulam premiera din seara aceasta. Comportamentul descris in aceste acuzatii nu poate fi acceptat niciodata", a spus distribuitorul filmului, The Orchard, intr-un comunicat. Compania a adaugat ca va analiza situatia."Nu am de ce sa-mi cer iertare pentru nimic in legatura cu asta", a declarat Louis C.K. intr-un comunicat. "Trebuie sa ma impac cu cine sunt. Ceea ce nu se compara cu povara pe care le-am lasat-o lor".Actorul american si-a cerut scuze si fata de cei implicati in proiectele sale profesionale si fata de cei apropiati."Mi-am petrecut lunga si norocoasa cariera spunand tot ce am vrut. Acum voi face un pas in spate pentru un timp indelungat ca sa ascult".Louis C.K., in varsta de 50 de ani, este creatorul si protagonistul serialului "Louie", difuzat de FX, si unul dintre cei mai apreciati actori de stand-up comedy.FX Networks a transmis: "Nu am primit nicio acuzatie de comportament neadevat la adresa lui Louis C.K., in legatura cu cele cinci show-uri produse impreuna in ultimii opt ani".Reprezentantii retelei au adaugat ca problema este analizata.HBO a anuntat, de asemenea, ca proiectele realizate cu C.K., inclusiv serialul "Lucky Louie" (2006), vor fi inlaturate de pe platforma sa. In plus, HBO a spus ca C.K. nu va mai participa la "Night of Too Many Stars: America Unites for Autism Programs", gazduit de Jon Stewart pe 18 noiembrie.