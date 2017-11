BBC a suspendat lansarea unei adaptari dupa Agatha Christie in urma acuzatiilor de viol aduse actorului Ed Westwick

Actorul britanic Ed Westwick, cunoscut pentru rolul din drama americana "Gossip Girl" si din serialul de comedie BBC "White Gold", a negat acuzatiile care i se aduc de Kristina Cohen si Aurelie Wynn.Intr-un comunicat publicat joi pe retelele de socializare, Westwick a spus ca ambele acuzatii sunt "neverificate" si "neadevarate". Insa departamentul de politie din Los Angeles a confirmat ca investigheaza cazul, iar BBC a spus ca renunta la drama in trei parti "Ordeal by Innocence", care urma sa fie lansata de Craciun, in care mai joaca Bill Nighy, Catherine Keener si Matthew Good, pana cand problema va fi rezolvata.Westwick a incheiat filmarile la "White Gold", care este pe BBC in Marea Britanie si pe Netflix."Sunt acuzatii serioase pe care Ed Westwick le-a negat", a transmis vienri compania intr-un comunicat. "BBC nu va face niciun comentariu insa pana cand aceasta problema va fi rezolvata nu vom include "Ordeal by Innocence" in program. Compania independenta de productie care realizeaza "White Gold" ne-a informat ca Ed Westwick a luat o pauza de la filmari cat timp se confrunta cu aceste acuzatii".Kristina Cohen a scris pe Facebook ca actorul a violat-o in februarie 2014, intr-o "perioada intunecata" a vietii ei, cand mama ei suferea de cancer, aceasta decedand la trei luni dupa ce ar fi avut loc atacul.Cohen sustine ca incidentul a avut loc la locuinta actorului din Hollywood Hills. Ea spune ca a primit o invitatie de la producatorul Kaine Harling, cu care a avut o relatie de scurta durata in anul 2013. Intalnirea a luat o alta intorsatura, dupa ce "Ed a sugerat ca ar trebui sa intretinem toti relatii sexuale". Desi a vrut sa plece, Cohen sustine ca a fost indemnata de Harling sa ramana inca 20 de minute, iar Westwick a sugerat ca ea sa doarma in dormitorul pentru oaspeti. Cohen sustine ca atunci cand s-a trezit, Westwick o viola."Nu o cunosc pe aceasta femeie. Nu am hartuit sexual nicio femeie, niciodata. Si cu siguranta nu am violat niciodata", s-a aparat Ed Westwick, printr-un mesaj pe care l-a publicat pe Instagram.