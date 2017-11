George Takei, celebrul Hikaru Sulu din serialul "Star Trek", acuzat de un fost actor si model de agresiune sexuala

The events he describes back in the 1980s simply did not occur, and I do not know why he has claimed them now. I have wracked my brain to ask if I remember Mr. Brunton, and I cannot say I do. /2 — George Takei (@GeorgeTakei) November 11, 2017

Right now it is a he said / he said situation, over alleged events nearly 40 years ago. But those that know me understand that non-consensual acts are so antithetical to my values and my practices, the very idea that someone would accuse me of this is quite personally painful. /4 — George Takei (@GeorgeTakei) November 11, 2017

Thanks to many of you for all the kind words and trust. It means so much to us.



Yours in gratitude,



George /end — George Takei (@GeorgeTakei) November 11, 2017



Un fost model si actor il acuza pe George Takei de agresiune sexuala in 1981. Denuntatorul, Scott R. Bruton, care avea 23 de ani in momentul presupusului incident, sustine ca Takei a profitat de el cand era vulnerabil."Asta s-a intamplat cu mult timp in urma, dar nu am uitat niciodata", a povestit Brunton pentru The Hollywood Reporter intr-un interviu. "Este una dintre acele povesti pe care o spui in grup cand oamenii isi reamintesc momente ciudate din viata lor. Am spus asta de ani de zile, insa deodata m-am saturat sa o tot spun".Brunton a declarat ca locuia la Hollywood in 1981, lucra ca ospatar si si-a inceput cariera ca actor in reclame si model. Atunci l-a intalnit pe Takei, care avea 43, 44 de ani, intr-o seara la barul Greg's Blue Dot. Au facut schimb de numere de telefon, au vorbit din cand in cand si s-au mai intalnit in alte cluburi, potrivit lui Brunton. Cand tanarul Brunton s-a despartit de prietenul sau, a vorbit cu Takei. "Mi-a zis: "da-mi noul tau numar" si i l-am dat. Nu dupa multa vreme, George m-a sunat", isi aminteste Brunton.Takei, potrivit lui Brunton, l-a invitat la cina si la teatru. "Era foarte intelegator si ma consola pentru ca inca eram indragostit de prietenul meu. Era un bun ascultator", a povestit Brunton.Cei doi barbati s-au intors in apartamentul actorului pentru un pahar in aceeasi seara. "Am baut ceva si m-a intrebat daca mai vreau un pahar. Am spus ca da. Asa ca am mai baut unul si apoi, dintr-odata, am inceput sa ma simt foarte dezorientat si ametit si am crezut ca lesin. I-am spus ca trebuie sa ma asez si mi-a aratat un fotoliu gigantic galben. M-am asezat si mi-am lasat capul pe spate si cred ca am lesinat".Cand s-a trezit, Brunton isi aminteste ca era dezbracat de pantaloni iar Takei incerca sa-i dea jos de lenjeria intima.THR a vorbit cu patru dintre prietenii lui Brunton - Norah Roadman, Rob Donovan, Stephen Blackshear si Jan Steward - care au declarat ca acesta li s-a confesat cu privire la intalnirea dintre el si Takei in urma cu mai multi ani.Reprezentanta lui Takei, Julia Buchwald, a afirmat ca "George calatoreste in Japonia si Australia si nu poate fi contactat pentru comentarii". George Takei, in varsta de 80 de ani acum, a devenit cunoscut pentru rolul Hikaru Sulu din serialul de televiziune "Star Trek". Este autor si activist pentru drepturile minoritatilor sexuale.Intr-o serie de mesaje publicate sambata pe Twitter, Takei a negat acuzatiile.