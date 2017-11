Actrita Rebel Wilson declara ca si ea este o victima a hartuirilor sexuale

Wilson a sustinut intr-o serie de postari pe Twitter ca i-a fost greu "sa auda despre toate aceste cazuri de hartuire sexuala la Hollywood", dupa care a descris doua incidente similare care i s-au intamplat ei.In primul incident, un actor celebru, pe care nu l-a numit, i-ar fi cerut actritei sa-i introduca un deget in posterior in timp ce prietenii sai ar fi urmat sa filmeze totul cu telefoanele mobile. "Mi-am sunat imediat agentul, iar avocatul meu a facut o plangere la adresa studiourilor pentru care lucram atunci pentru a ma proteja pe viitor de astfel de incidente", a sustinut ea.Actrita in varsta de 37 de ani a mai povestit un astfel de incident produs la inceputul carierei sale, cand s-a intalnit intr-o camera de hotel cu un regizor de top."Nu s-a intamplat nimic atunci pentru ca pe regizor l-a sunat sotia care a inceput sa-l acuze la telefon ca se culca cu actrite. Eu am fost foarte naiva si am crezut ca ne intalnim doar pentru a discuta despre un rol", a sustinut ea.