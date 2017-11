Actrita Helen Mirren vrea sa-l interpreteze pe Donald Trump, pe care il numeste "un fantastic personaj shakespearian"

"As fi nostima in Trump", a declarat actrita. "Imi place. Aproape ca am acelasi par. Vreau sa spun ca este un personaj fascinant. Adica, este un personaj, nu-i asa, cel real!? As spune ca viata reala este mult mai interesanta decat orice ai inventa. Dar, stii, este un fel de personaj shakespearian. Ar putea avea o toamna shakespeariana. Este un extraordinar personaj", a marturisit Helen Mirren intr-un interviu.Actrita este de parere ca nu ar fi dificil sa patrunda in lumea personajului. "Te uiti la anii de scoala, la mama, tata. Nu stiu multe despre trecutul domnului Trump, dar daca ar fi sa-l joc, de acolo as incepe cu singuranta". "Cu asta trebuie sa incepi, cu copilul", a spus ea. "Si copilul se vede foarte mult in Trump".Donald Trump este personificat de decenii, chiar si inainte de a deveni presedinte, parodiat de Johnny Depp, Alex Baldwin, Jimmy Fallon, Darrell Hammond, precum si de Meryl Streep.Nascuta pe 26 iulie 1945 la Londra, Helen Lidia Mirren a primit premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal, cu rolul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, interpretat in filmul "Regina/ The Queen" (2006).Intre alte filme in care Helen Mirren a avut aparitii notabile se numara "Cal" (1984), care i-a adus premiul pentru cea mai buna actrita la Festivalul de Film de la Cannes, "The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover" (1989), "Nebunia regelui George/ The Madness of King George" (1994), "O lectie pentru profa de istorie/ Teaching Mrs. Tingle" (1999), "Gosford Park" (2001), "Calendar Girls" (2003), "Ultima statie/ The Last Station" (2009), "Hitchcock" (2012) si "Razboi in bucatarie/ The Hundred-Foot Journey" (2014).