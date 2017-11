Scenaristii "House of Cards" se grabesc sa rescrie sezonul 6 al seriei dupa excluderea lui Kevin Spacey

Mai multe proiecte cinematografice si de televiziune au avut de suferit dupa valul de acuzatii de hartuiri si abuzuri sexuale abatut asupra Hollywoodului, insa parca nici unul mai mult decat serialul Netflix "House of Cards", ai carui scenaristi trebuie sa scrie rapid o alta incheiere dupa ce starul seriei, Kevin Spacey, a fost concediat.Conform CNN, Netflix a trebuit sa renunte la scenariul celei de-a sasea serii "House of Cards" dupa mai bine de 8 luni de la acceptarea sa si dupa filmarea primelor doua episoade din noua serie. Filmarile au fost suspendate pe o perioada nedeterminata in urma acuzatiilor facute de actorul Anthony Rapp care a sustinut ca avea doar 14 ani pe cand Spacey i-a facut avansuri. Dupa Rapp au aparut si alti actori care l-au acuzat pe Spacey de acelasi lucru, printre care si Harry Dreyfuss, fiul lui Richard Dreyfuss. In consecinta, Netflix l-a concediat pe Spacey si a renuntat si la un alt film cu acesta ce urma sa fie lansat in 2018, "Gore".Netflix a anuntat ca sezonul 6 va fi si ultimul din "House of Cards".Sezonul 5 din "House of Cards" s-a incheiat cu Frank Underwood care a demisionat din functia de presedinte al SUA, locul lui fiind luat de sotia sa, Claire (Robin Wright), care si-a manipulat sotul pentru a prelua ea controlul Casei Albe si, in acelasi timp, refuza sa-i acorde gratierea pentru faptele sale.