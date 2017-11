VIDEO ARHIVA Malcolm Young, chitarist si membru fondator al trupei AC / DC, a murit la varsta de 64 de ani

In urma cu trei ani, AC / DC a lansat albumul "Rock or Bust", primul din istoria grupului realizat fara participarea chitaristului Malcolm Young.AC / DC a anuntat atunci ca Malcolm Young si-a incheiat cariera muzicala din motive de sanatate.Presa a scris atunci ca fondatorul si chitaristul AC / DC sufera de dementa, dupa ce suferise si un accident vascular cerebral.Trupa rock AC / DC a fost infiintata in anul 1973 de fratii Malcolm si Angus Young. Trupa a vandut de-a lungul anilor peste 200 de milioane de discuri. Printre cele mai cunoscute piese se numara "Let There Be de Rock", "Whole Lotta Rosie" sau "Highway to Hell".