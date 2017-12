Actrita Salma Hayek il acuza pe Harvey Weinstein de hartuire sexuala. "Ani de zile el a fost monstrul meu"

Actrita a mentionat, intr-o rubrica din New York Times, ca a refuzat o lista intreaga de avansuri facute de Weinstein in timp ce lucrau impreuna la pelicula "Frida", aparuta in 2002."Am spus nu la incercarile acestuia de a ma convinge sa fac dus cu el. Nu in a-l lasa sa ma priveasca in timp ce fac dus. Nu in a-l lasa sa imi faca masaj. Nu in a-i permite unui prieten gol de-al lui sa imi faca masaj. Nu in a-l lasa sa imi faca sex oral sau a ma convinge sa stau goala cu o alta femeie", a scris aceasta.De asemenea, Salma Hayek a sustinut ca producatorul a amenintat-o la un moment dat ca o va omori, din pricina unor refuzuri, si a insultat-o verbal pe platorul de filmare.Actele de hartuire sexuala s-au produs in repetate randuri, chiar si pe un alt platou de filmare, cand producatorul i-a cerut sa filmeze o scena de sex cu o alta femeie.Motivul pe care Hayek l-a invocat pentru faptul ca nu a vorbit deschis despre cele petrecute pana acum este pentru ca incerca sa evite sa le explice celor dragi aceste evenimente.