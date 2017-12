Liderul trupei sud-coreene de k-pop Shinee a murit la varsta de 28 de ani

Cantaretul a fost gasit de politie inconstient intr-un apartament din Seul pe care il inchiriase pentru doua nopti.Politia a declarat pentru BBC Korean Service ca ia in calcul si sinuciderea.Agentia de presa Yonhap a scris ca serviciul de urgenta a fost alertat de sora cantaretului si ca acesta a fost declarat mort la spital.Supranumit Jonghyun, el a cunoscut succesul alaturi de ceilalti patru membri ai grupului k-pop in 2008. A fost unul dintre compozitorii si producator al trupei, iar in 2015 a debutat solo.In plus, Kim Jong-hyun a ajuns pe prima pagina a ziarelor dupa ce si-a exprimat opiniile legat de politica guvernului privind educatia si sustinerea drepturilor comunitatii LGBT.Grupul dance-pop Shinee a avut succes si in afara Coreei de Sud. Trupa a lansat cateva albume si in limba japoneza si a vandut 55.000 de bilete pentru un concert pe care l-a sustinut la Tokyo Dome.In Marea Britanie, site-ul Odeon s-a blocat dupa un minut de la punerea in vanzare a biletelor pentru aparitia lor la Korean Film Festival 2011 din Londra, iar coreenii au sustinut primul concert in America de Nord anul acesta.