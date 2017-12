Globurile de aur: Actorii se vor imbraca in negru in semn de protest fata de abuzurile sexuale de la Hollywood

Actorii decid sa se alature miscarii initiate de actritele hollywoodiene, care au hotarat sa poarte tinute negre la gala premiilor "Globurile de Aur", in semn de protest fata de epidemia de abuzuri sexuale care au iesit recent la suprafata la Hollywood, informeaza Mashable Stilista Ilaria Urbinati a anuntat pe Instagram ca unii dintre clientii ei, printre care se numara Dwayne Johnson, Tom Hiddleston, Armie Hammer, Garrett Hedlund, vor purta negru in semn de solidaritate fata de colegele lor.Miscarea tinutei negre ramane o sugestie, nu o regula, dar tot mai multe vedete se alatura ei pentru a protesta fata de inegalitatea de gen, dar si ca semn de recunoastere a acuzatiilor de hartuire sexuala care au iesit la iveala in ultima perioada si pentru a-si manisfesta dorinta de a schimba modul in care "lucrurile se fac" in industria de film si televiziune.