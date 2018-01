Cantareata Mariah Carey s-a revansat la petrecerea de Revelion din Times Square, dupa prestatia dezastruoasa de anul trecut, interpretand melodiile "Vision of Love" si "Hero", in ciuda frigului. Artista s-a plans in timpul spectacolului ca nu a primit ceai cald, scrie news.ro care citeaza Variety.com."Voi lua o gura de ceai, daca imi dau voie. Mi-au spus ca va fi ceai. Of, este un dezastru. Ei, bine, va trebui sa induram. Voi fi la fel ca toata lumea, fara ceai cald", a spus Mariah Carey dupa ce a interpretat "Vision of Love". Apoi, artista a dedicat melodia "Hero" persoanelor care vorbesc "in favoarea justitiei" si care incearca sa faca lumea un loc mai bun, "o planeta mai unita"."Voi sunteti adevaratii eroi", a spus ea, inainte de a incepe sa cante. Intre alti artisti care au urcat pe scena la petrecerea "Dick Clark's Rockin' New Year's Eve with Ryan Seacrest" s-au numarat Camila Cabello si Nick Jonas.Anul trecut, la petrecerea New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest organizata de Dick Clark Production, cantareata nu a putut sa isi tina recitalul, acuzand proasta organizare. De cealalta parte, fanii au sustinut ca ea a facut playback. Prestatia artistei a fost urmata de amenintari cu actionarea in judecata a producatorilor evenimentului. Intre timp, insa, cele doua parti s-au impacat.Mariah Carey, nascuta pe 27 martie 1970, a devenit cunoscuta pe plan mondial la scurt timp dupa ce si-a lansat albumul de debut, in 1990, sub indrumarea lui Tommy Mottola, directorul casei de discuri Columbia, cu care s-a casatorit in 1993. Dupa divortul de Mottola, in 1997, a inceput sa introduca elemente hip-hop in piesele sale, insa popularitatea ei a inceput sa scada in 2001, dupa ce a parasit Columbia Records.A revenit in atentia publicului in 2005, cu un nou album pop, care a impresionat publicul si criticii de specialitate. De-a lungul anilor, albumele sale s-au vandut in peste 200 de milioane de copii pe plan mondial, iar artista americana a castigat numeroase trofee prestigioase, inclusiv cinci premii Grammy.