Paul Sorvino, despre Weinstein, care a distrus cariera actritei Mira Sorvino: Daca nu ajunge la inchisoare, o sa-l omor pe nenorocit

Actorul Paul Sorvino a declarat ca a fost "furios" cand a aflat ca mogulul de la Hollywood, Harvey Weinstein, a dus o campanie de defaimare impotriva fiicei sale, actrita Mira Sorvino, din cauza ca aceasta i-a respins avansurile sexuale. Actorul a amenintat ca il va omori pe "nenorocit", scrie The Huffington Post, citat de news.ro.

"Isi va dori sa ajunga in inchisoare daca ne intalnim, cred ca se va culca pe jos, cumva, ca prin magie", a spus actorul din "Baieti buni/ Goodfellas", intr-un interviu video publicat miercuri de TMZ.

Fiica lui Paul Sorvino, Mira, a dezvaluit ca i-a respins avansurile sexuale ale lui Weinstein cand au lucrat impreuna la comedia din 1995 "Chemarea Afroditei/ Mighty Aphrodite". Regizorii Terry Zwigoff si Peter Jackson au declarat recent ca Weinstein si fratele sau, Bob, au orchestrat o campanie impotriva actritei Mira Sorvino in asa fel incat actrita sa nu mai obtina roluri in filme.

Paul Sorvino a afirmat ca nu stia de lista neagra inainte ca fiica sa si alte actrite sa vorbeasca despre comportamentul de pradator al lui Weinstein anul trecut - si a fost "furios" cand a aflat. El a prezis ca Weinstein va ajunge in inchisoare.

Procuratura din Los Angeles are in vedere doua acuzatii de abuz sexual.

Sorvino a folosit in interviu un limbaj dur la adresa lui Weinstein. "Oh, da. Acest fiu de catea ar fi bine sa se duca la inchisoare, pentru ca daca nu, va trebui sa se intalneasca cu mine si il voi ucide pe nenorocit", a marturisit Sorvino in interviul acordat TMZ.

Mira Sorvino a precizat pentru The New Yorker, intr-un articol publicat in octombrie, ca Weinstein a urmarit-o in camera ei de hotel in timpul promovarii filmului "Mighty Aphrodite". El a inceput sa-i maseze umerii inainte de a incerca sa o atinga mai mult. A fost "un fel de vanatoare", spunea ea.

Dupa cateva saptamani, Mira Sorvino a declarat ca Weinstein s-a invitat in apartamentul ei din New York dupa miezul noptii, pretinzand ca vrea sa lucreze. Producatorul i-a vorbit urat si a plecat, dupa ce actrita a vorbit despre un fals iubit.

Mira Sorvino a scris pe Twitter ca a izbucnit in plans atunci cand a citit declaratia lui Jackson, afirmand ca a reprezentat pentru ea "o confirmare ca Harvey Weinstein a provocat deraierea carierei sale", asa cum suspecta.

Actrita a mai declarat pentru The New Yorker ca a ezitat sa impartaseasca povestea ei despre Weinstein din cauza ca nu era o experienta asa de rea ca a altor femei si din cauza rolului producatorului in "Mighty Aphrodite". Mira Sorvino a castigat un Oscar in 1996 pentru rolul din film.

Totusi, Paul Sorvino a subliniat pentru TMZ ca daca ar fi stiut cum a tratat-o Weinstein pe fiica sa, "nu ar mai fi mers acum". "Ar fi fost intr-un scaun cu rotile".