Globurile de Aur 2018: "Big Little Lies" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", marii castigatori 

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Miniseria "Big Little Lies", produsa de HBO, si lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles. Fiecare dintre cele doua productii a castigat cate patru trofee, informeaza news.ro.

Cat priveste "Big Little Lies", productia a fost desemnata "cea mai buna miniserie", Nicole Kidman a primit trofeul pentru "cea mai buna actrita in rol principal", Laura Dern, pentru "cea mai buna actrita in rol secundar", iar Alexander Skarsgard, pentru "actor in rol secundar".

"Sa pui femeile in centrul povestilor nu este doar un lucru corect, este o afacere buna", a spus Kidman, facand referire la productiile lansate in 2017 care au avut in rolurile principale actrite.

Productia Amazon "The Marvelous Mrs. Maisel" a fost desemnata "cel mai bun serial de comedie", iar actrita Rachel Brosnahan a fost premiata pentru interpretare.

"The Handmaid's Tale" a primit Globul de Aur pentru "cel mai bun serial - drama".

Ewan McGregor a fost premiat la categoria "cel mai bun rol intr-o miniserie sau film de televiziune", pentru "Fargo", iar Elisabeth Moss, la categoria "cea mai buna actrita intr-un serial - drama", pentru rolul din "The Handmaid's Tale".

Cel mai bun actor intr-un serial de televiziune - drama a fost desemnat Sterling K. Brown, pentru "This Is Us".

De cealalta parte, la categoria "cel mai bun actor intr-un serial de televiziune - comedie" a fost desemnat Aziz Ansari, pentru "Master of None".

In ceea ce priveste filmul, lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat la categoriile "cel mai bun film - drama", "cea mai buna actrita in rol principal" (Frances McDormand), "cel mai bun scenariu" (Martin McDonagh) si "cel mai bun actor in rol secundar" (Sam Rockwell).

Guillermo Del Toro a fost recompensat cu premiul categoriei "cel mai bun regizor", pentru "The Shape of Water", iar lungmetrajul "Lady Bird" a castigat doua premii - pentru "cea mai buna comedie" si "cea mai buna actrita intr-o comedie" (Saoirse Ronan).

Gary Oldman a primit premiul pentru "cel mai bun actor intr-o drama". Interpretul din "The Darkest Hour" i-a invins pe Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Tom Hanks ("The Post") si Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

"Harvey Weinstein m-a ingrozit", a spus el pe scena. Purtand un costum negru, in ton cu celelalte vedete prezente la gala, Oldman a declarat: "Din fericire, nu a fost nicodata in raza mea. Ne-am intalnit in 1992 si am spus 'Hai sa nu lucram cu omul asta' si nu am facut-o nicodata".

Cel mai bun actor intr-o comedie/ musical a fost James Franco, premiat pentru interpretarea din "The Disaster Artist", pe care l-a si regizat. Actorul, care l-a adus la gala pe Tommy Wiseau, regizorul supranumitului "cel mai prost film realizat vreodata", care l-a inspirat in realizarea lungmetrajului sau, a fost nominalizat la aceasta categorie alaturi de Steve Carell ("Battle of the Sexes"), Ansel Elgort ("Baby Driver"), Hugh Jackman ("The Greatest Showman") si Daniel Kaluuya ("Get Out").

Cea mai buna actrita in rol secundar a fost desemnata Allison Janney, pentru interpretarea din "I, Tonya".

Alexandre Desplat a fost premiat pentru cea mai buna coloana sonora, pentru "The Shape of Water", iar cel mai bun cantec a fost "This Is Me", din "The Greatest Showman", compus de Benj Pasek si Justin Paul.

Cea mai buna animatie a fost "Coco", in timp ce Fatih Akin a primit premiul pentru "cel mai bun film intr-o limba straina", pentru "In The Fade".

Cea de-a 75-a gala a premiilor Globurile de Aur a fost prezentata de Seth Meyers si marcata de solidaritate - vedetele s-au prezentat pe covorul rosu purtand haine negre, in semn de protest fata de inegalitatea de gen de la Hollywood si de comportamentul neadecvat.

Meyers, in monologul sau de inceput, a facut referire la cineasti precum Harvey Weinstein, Kevin Spacey si Woody Allen, aproape l-a ignorat pe presedintele Donald Trump.

Despre Weinstein, el a spus: "Nu va ingrijorati, va reveni peste 20 de ani (la gala, n.r.). Va fi prima persoana huiduita cand i se va acorda premiul Memoriam".

Actritele Reese Witherspoon, Eva Longoria, Shailene Woodley, Debra Messing, Jessica Biel, Millie Bobby Brown, Alexis Bledel si Laura Dern, intre altele, s-au alaturat initiativei "Time's Up".

"Credeti-ma, femeile din sala asta nu sunt aici, in aceasta seara, pentru mancare. Suntem aici pentru munca noastra", a spus Frances McDormand in discursul sau de aceptare a premiului pe care l-a castigat dupa ce le-a invins pe Jessica Chastain ("Molly's Game"), Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Meryl Streep ("The Post") si Michelle Williams ("All the Money in the World").

Oprah Winfrey a fost recompensata cu premiul "Cecil B. DeMille". Ea a tinut un discurs emotionant, in fata unei sali reduse la tacere. Actrita si vedeta de televiziune a fost ovationata atunci cand a facut referire la barbatii care s-au folosit de puterea lor pentru a reduce femeile la tacere: "Timpul lor s-a scurs!".