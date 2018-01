Magazinul de lux londonez Harrods retrage din incinta statuia fostei printese Diana si a partenerului ei Dodi Al-Fayed

Lucrarea a fost comandata de tatal lui Dodi Al-Fayed dupa moartea cuplului.Instalata in magazin in 2005, ea a ramas pe loc dupa vanzarea magazinului Harrods catre Qatar Holding. Insa directorul general al magazinului, Michael Ward, a precizat ca a venit timpul ca ea sa fie inapoiata proprietarului de drept, mai ales ca fiii printesei Diana, William si Harry, au comandat propria lor statuie in amintirea mamei lor.Aceasta va fi realizata de sculptorul Ian Rank-Broadley si va fi inaugurata in 2019, in gradinile de la Kensington Palace."Suntem foarte mandri ca am jucat un rol in a celebra viata printesei Diana si pe a lui Dodi Al-Fayed la Harrods", a spus Ward intr-un comunicat.Harrods nu a precizat data cand va fi retrasa sculptura. In 2000, magazinul si-a pierdut dreptul de furnizor al familiei regale britanice, acuzata de Mohamed Al-Fayed ca a contribuit la moartea cuplului.Un purtator de cuvant al familiei Al-Fayed a declarat, pentru The Times, ca acesta este "recunoscator" ca statuia a fost pastrata pana acum. "Acest lucru a permis ca milioane de oameni sa aduca un omagiu celor doi. Este momentul sa vina acasa".