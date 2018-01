Politia din Los Angeles a deschis o ancheta in cazul lui Steven Seagal, acuzat de hartuire sexuala

Portia de Rossi si Julianna Margulies au vorbit si ele impotriva actorului, care a fost acuzat mai intai de comportament indecent de catre corespondenta Inside Edition, Lisa Guerrero.Seagal nu a oferit un raspuns solicitarilor jurnalistilor.Steven Seagal, nascut pe 10 aprilie 1952, este un practicant de arte martiale, devenit celebru pe plan mondial in calitate de actor si producator al unor filme de actiune, intre care se numara "Under Siege" si "Hard To Kill". El este detinatorul unei centuri negre 7 dani in aikido.