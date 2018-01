Regizorului francez Claude Lelouch i s-a furat unicul exemplar al scenariului la noul film

Pentru Claude Lelouch, care "a lansat un apel" jefuitorilor sai si "asteapta un miracol", bunurile reprezinta o comoara pretioasa care a disparut pentru ca este vorba de unicul exemplar al muncii sale. Ceea ce este mai rau, i-au fost furate si caietele cu notite pe care le-a scris de-a lungul a 50 de ani."Mi-au furat valizele magice, cele care m-au insotit toata viata si in care era inspiratia mea", a marturisit el pentru Le Parisien, adaugand ca a depus o plangere la Politie.Regizorul a pierdut odata cu scrierile sale si 15.000 de euro, cheile, ceasul.Scenariul la "Oui et Non" era povestea a doua mari familii care treverseaza un secol, din 1937 pana in zilele noastre, prin muzica, cinema, politica. O fresca umana, in stil Lelouch.Pentru FranceInfo, realizatorul legendarului film "Un homme et une femme" a declarat ca a fost obligat sa amane filmul "cel putin un an".