Liam Neeson numeste campania #metoo o "vanatoare de vrajitoare"

Neeson a afirmat aceste lucruri in cadrul emisiunii irlandeze The Late Late Show.Liam Neeson este de parere ca acuzatiile impotriva celor doi actori nu sunt corecte, dar mentioneaza, totodata, ca are retineri cand vine vorba despre Dustin Hoffman, care a fost acuzat de hartuire sexuala de mai multe femei."Cand faci o piesa si esti impreuna cu "familia" ta- alti actori, tehnicieni- faci lucruri prostesti", a afirmat acesta. Neeson este de parere ca unii actori pot deveni "superstitiosi" cu privire la anumite actiuni si pot avea impresia ca daca nu realizeaza acele actiuni in fiecare seara, nu va iesi show-ul.Actorul si-a expus parerea si referitor la diferenta de salarizare intre femei si barbati, numind-o "scandaloasa", in cadrul unui interviu care avea ca tema centrala ultimul sau film "The Commuter". De asemenea, Neeson a adaugat ca barbatii trebuie sa actioneze si sa ajute la solutionarea acestei probleme.