Actrita Mila Kunis a primit titlul "Femeia anului" din partea Universitatii Harvard

Mila Kunis a primit titlul "Femeia anului" - Hasty Pudding Woman of the Year - din partea trupei de teatru a Universitatii Harvard, care o considera "cea mai cautata, vivace si fermecatoare actrita de la Hollywood", scrie hollywoodreporter.com.

Pe 25 ianuarie, in onoarea actritei va fi organizata o parada la Cambridge, la finalul careia artista va primi trofeul, potrivit news.ro.



Asociatia Hasting Pudding Theatricals din cadrul Universitatii Harvard atribuie in fiecare an titlurile "Femeia anului" si "Barbatul anului", unor artisti celebri, care s-au remarcat nu doar in actorie, ci si in teatru sau in alte domenii.

Hasty Pudding, cea mai veche organizatie teatrala universitara din Statele Unite ale Americii, compusa din artisti amatori, a fost infiintata in 1795.

Castigatorii primesc o oala aurita cu budinca, potrivit unei traditii ce dateaza din primul an de infiintare a acestei organizatii, cand 21 de studenti de la Harvard au stabilit ca fiecare membru nou trebuie sa aduca "o oala cu budinca" la intrunirile organizatiei.

Castigatorii participa la o parada oficiala, mergand pe jos sau urcati pe un car alegoric, costumati in diverse personaje, purtand peruci si sustinand la final un discurs care trebuie sa fie amuzant.

Anul trecut, acest titlu i-a revenit actritei americane Octavia Spencer, iar in 2016, actritei Kerry Washington, protagonista serialului TV "Scandal". Titlul de "Barbatul anului" 2017 i-a fost atribuit actorului canadian Ryan Reynolds.

Mila Kunis, in varsta de 34 de ani, este o actrita americana de origine ucraineana. S-a remarcat in sitcomul "That '70s Show" si, dupa ce a asigurat vocea unui personaj din serialul animat "Family Guy", a interpretat mai multe roluri in comedii romantice si filme de actiune. A reusit sa impresioneze publicul si criticii de film cu rolul din drama "Lebada neagra/ Black Swan", regizata de Darren Aronofsky, pentru care a fost nominalizata la Globul de Aur in 2011.