Cazul lui Kevin Spacey: O a treia investigatie a fost demarata de Scotland Yard

"Pe 13 decembrie am primit o reclamatie potrivit careia acesta (Kevin Spacey) a agresat sexual un barbat (victima numarul 3) in 2005, in Westminster. Ofiterii de la Child Abuse and Sexual Offences Command investigheaza cazul", a confirmat Scotland Yard (Serviciul de Politie Metropolitana din Londra), miercuri, pentru The Hollywood Reporter.Alte informatii despre aceasta ancheta nu au fost facute publice.Celelalte doua anchete derulate de politia din Londra se refera la abuz sexual de care Kevin Spacey s-ar fi facut vinovat in 2005 si 2008.La finalul lunii octombrie, actorul Anthony Rapp, cunoscut din serialul "Star Trek: Discovery", l-a acuzat pe Kevin Spacey ca l-a "sedus" cand el avea varsta de 14 ani. El a publicat un mesaj pe retelele de socializare in care dezvaluia ca actorul Kevin Spacey l-a hartuit sexual la o petrecere care a avut loc in 1986. In aceeasi zi, Spacey a raspuns cu un mesaj de scuze si a anuntat ca de mai multi ani a ales sa traiasca viata ca un barbat homosexual. El a precizat ca nu isi aminteste incidentul.De asemenea, actorul mexican Roberto Cavazos si regizorul american Tony Montana il acuza pe Kevin Spacey de hartuire sexuala. La fel si alti doi barbati. Ei sustin ca actorul i-a atins fara consimtirea lor si ca a avut un comportament nepotrivit.International TV Academy a anuntat apoi ca ii retrage actorului Kevin Spacey premiul onorific International Emmy Founders, pe care el urma sa il primeasca la gala din 22 noiembrie.Reprezentantii teatrului Old Vic din Londra, unde Kevin Spacey a lucrat timp de 11 ani, au transmis ca au fost "consternati" de acuzatii. Institutia veche de 200 de ani i-a indemnat pe toti cei care au legatura cu Old Vic sa faca dezvaluiri, garantand confidentialitatea.Mai multe acuzatii de hartuire au venit apoi la adresa lui Kevin Spacey, care a anuntat ca vrea sa urmeze un tratament.Compania care il reprezenta pe Kevin Spacey, CAA, a incetat colaborarea cu el.Netflix a anuntat, de asemenea, ca inceteaza colaborarea cu Kevin Spacey, actorul fiind concediat din serialul "House of Cards".Regizorul Ridley Scott si producatorii dramei "All the Money in the World", al carei protagonist era Spacey, au decis sa refilmeze lungmetrajul cu Christopher Plummer in rol principal.Kevin Spacey, nascut pe 26 iulie 1959, este un cunoscut actor american de teatru, televiziune si cinema. Considerat unul dintre cei mai talentati actori ai generatiei sale, starul hollywoodian a castigat doua premii Oscar, pentru rolurile interpretate in filmele "Suspecti de serviciu/ The Usual Suspects" (1995) si "American Beauty" (1999). A jucat in filme precum "Se7en", "LA Confidential", "K-Pax" si "The Men Who Stare at Goats". Din 2013, a jucat rolul principal in serialul "House of Cards".