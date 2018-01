Netflix, acuzat de rasism si discriminare din pricina diferentelor nejustificate de salarizare

Diferentele de salarizare din industria de divertisment nu s-ar limita doar la productiile conventionale. Actrita si comediana Mo'Nique a adresat problema unui boicot impotriva Netflix, dupa ce a acuzat serviciul de discriminare si rasism din cauza platilor, scrie Engadget. Netflix i-ar fi oferit actritei o oferta de 500.000 de dolari, pentru a juca intr-o comedie, in timp ce lui Amy Schumer i s-a oferit o suma de 11 milioane de dolari, ce a ajuns la 13 milioane de dolari in urma negocierilor. De mentionat ar fi ca Dave Chapelle si Chris Rock, artisti de culoare, li s-a oferit o suma de 20 de milioane de dolari.Mo'Nique i-a provocat pe cei de la Netflix cu un raspuns in privinta acestei situatii, insa aceasta s-a ales numai cu replici contradictorii. Compania a mentionat initial ca CV-ul artistului este irelevant, ca mai apoi sa sustina ca motivul acestei diferente salariale se datoreaza unei experiente mai vaste in domeniu.Actrita nu a acceptat acest raspuns, subliniind faptul ca 50 de ani de experienta ar trebui sa conteze, iar ca suma de 500.000 de dolari nu are sens in acest context.Odata cu anuntul vedetei, Wanda Sykes si-a exprimat propriile nemultumiri, intr-o postare pe Twitter, mentionand ca Netflix i-a facut o oferta de doua ori mai mica decat lui Mo'Nique.De mentionat ar fi faptul ca actrita nu a criticat faptul ca alti colegi de breasla au salarii prea mari, ci ca nu sunt clare motivele si mecanismul prin care s-a decis ca cifrele sa fie cu mult mai mici pentru ea si Sykes.Netflix este un serviciu de streaming care se bucura de faima la nivel global. 8,33 de milioane de noi persoane s-au inscris pe platforma in ultimele trei luni ale anului, mai mult decat era estimat de companie, informeaza Reuters.