Oscar 2018 - Jimmy Kimmel si Warren Beatty, intr-un promo amuzant ce face referire la scandalul "Envelopegate" din 2017

Intr-un promo dedicat ceremoniei Oscar 2018, vedeta de televiziune Jimmy Kimmel si actorul Warren Beatty fac referire la scandalul "Envelopegate" de la ceremonia de anul trecut, informeaza News.ro.In promo-ul care dureaza un minut, Kimmel retraieste momentul cel mai important de la gala de anul trecut - gafa organizatorilor, situatia stanjenitoare in care s-au aflat actorii Faye Dunaway si Warren Beatty, care au prezentat marele castigator. Cei doi au anuntat eronat musicalul "La La Land" drept castigatorul trofeului categoriei "cel mai bun film", care a fost de fapt acordat dramei "Moonlight", de Barry Jenkins."Stii, am visat asta in fiecare noapte", spune Kimmel unei persoane care se dovedeste mai tarziu a fi Beatty.Kimmel viseaza si la o cearta cu un barista care ii scrie numele gresit pe paharul de cafea: "Trebuie sa nimeresti numele".Asezat pe un fotoliu, aparent vorbind cu un psiholog, el spune: "Cel mai rau e ca vor sa fac asta din nou. Ce fac?""Nu-mi pasa ce faci, doar iesi din casa mea", ii replica Beatty.Promo-ul a fost lansat marti, dupa anuntarea nominalizarilor pentru cea de-a 90-a gala a premiile Oscar, care va avea loc pe 4 martie si va fi prezentata de Jimmy Kimmel.