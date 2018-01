VIDEO Coperta revistei Vanity Fair a devenit tinta glumelor online din cauza ca Reese Whiterspoon apare avand trei picioare

Portretele sunt facute de Annie Leibovitz, retusate si puse laolalta.Pe coperta urma sa apara si actorul si regizorul james Franco, insa Vanity Fair l-a inlaturat dupa ce mai multe acuzatii privind un comportament sexual neadecvat al lui au aparut in ultimele saptamani."Ei bine... Cred ca toata lumea stie acum... Am trei picioare", a glumit Reese Witherspoon pe Twitter. "Sper ca ma veti accepta pentru cine sunt".Dupa mesajul actritei, vedeta de televiziune Oprah Winfrey a ridicat si ea o problema. Intr-o alta fotografie publicata in revista ea apare avand o a treia mana. "Accept cel de-al treilea picior al tau, cum stiu ca tu accepti ce-a de-a treia mana a mea", a glumit Winfrey. In poza la care face referire, Winfrey are o mana pe talie, una in jurul lui Witherspoon si o a treia, pe picior. Fotografia respectiva a fost inlaturata de pe site-ul Vanity Fair.Imaginile au starnit vineri amuzamentul internautilor, iar Vanity Fair a intrat in joc. "Avand in vedere ca ne-ar fi placut sa avem exclusivitatea celor trei picioare ale lui Reese Witherspoon, din pacate este doar rochia ei (care se vede)", a fost scris pe contul de Twitter al revistei.Revista a nuntat ca fotografiile au fost corectate online.