Tom Hardy si-a facut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, dupa ce a pierdut un pariu cu acesta

Cei doi actori au facut un pariu - daca Hardy va fi nominalizat pentru cel mai bun actor in rol secundar la Oscarurile din anul respectiv, asa cum spusese DiCaprio ca se va intampla, acesta isi va tatua "Leo knows all" (n. red: Leo le stie pe toate).Tom Hardy a pierdut pariul, astfel ca pe mana sa a aparut si tatuajul.Pariul a fost facut dupa ce Leo i-a spus prietenului sau ca va fi nominalizat la Oscar pentru rolul sau din 2015 in filmul The Revenant.Hardy l-a contrazis, astfel ca actorii au cazut de acord ca cel care pierde sa isi faca un tatuaj personalizat, ales de castigator.