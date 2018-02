Uma Thurman sustine ca a fost abuzata de Harvey Weinstein si Quentin Tarantino

Faptele de care il acuza pe Weinstein au avut loc in anul 1994, dupa iesirea pe piata a peliculei "Pulp Fiction", regizata de Quentin Tarantino. Incidentul cu pricina ar fi avut loc in Londra, in camera de hotel a lui Weinstein, cand lucrurile au luat o turnura negativa - "M-a impins, a incercat sa ma forteze...a facut tot felul de lucruri neplacute", a spus aceasta.Potrivit lui Thurman, dupa acest eveniment asistentele producatorului au inceput sa o sune pentru a-i propune noi proiecte cinematografice."Ma simt rau sa stiu de toate femeile care au fost atacate dupa mine", a marturisit actrita intr-un interviu acordat publicatiei New York Times. "Eu sunt unul dintre motivele pentru care o fata tanara a putut intra singura in camera lui, asa cum am facut-o si eu". Thurman a continuat declaratia, comparand victimele cu "mieii are intra in abator".Thruman si-a exprimat furia fata de Weinstein inca din noiembrie 2017, cand i-a trimis acestuia un mesaj transant: "Ma bucur ca toate acestea merg incet- nu meriti un glont"."Weinstein recunoaste ca a i-a facut avansuri lui Thurmann in urma cu 25 de ani, in Anglia, dupa ce a interpretat gresit semnalele transmise de aceasta", se specifica intr-un comunicat emis de purtatorul de cuvant al lui Weinstein, acesta adaugand ca "si-a cerut scuze imediat si ca regreta nespus". Cu toate acestea, producatorul respinge acuzatiile lui Thurman, declarand ca "afirmatiile ei cu privire la faptul ca a fost hartuita fizic nu sunt adevarate".In acelasi comunicat Weinstein mentioneaza ca este "intristat si socat" si se intreaba "de ce Uma Thurman a asteptat 25 de ani pentru a face publice aceste afirmatii".In ceea ce priveste acuzatiile indreptate impotriva lui Quentin Tarantino, acestea nu sunt de ordin sexual, dar, potrivit actritei, acesta a abuzat de pozitia sa pe platoul de productie a peliculei "Kill Bill". Thurman sustine ca acesta i-a compromis siguranta fizica in timpul unei cascadorii, mentionand ca inca mai resimte dureri la nivelul gatului si genunchilor, ca urmare a accidentului de masina survenit pe platoul de filmare, informeaza Mashable.