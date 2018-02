Barbatul care a amenintat ca o va rapi pe cantareata Lana del Rey a fost arestat

Michael Hunt, in varsta de 43 de ani, a fost arestat in preajma Amway Center din Orlando, unde Lana del Rey urma sa se urce pe scena.Politia a sustinut ca a primit pontul cu privire la amenintarea cu rapirea de la cantareata de 32 de ani, al carei nume real este Elizabeth Woolridge Grant. Barbatul ar fi postat mesaje "criptice si amenintatoare" pe retelele sociale.Hunt se confrunta cu acuzatii de hartuire pentru amenintarea si urmarirea vedetei si tentativa de rapire. Politia este de parere ca in absenta pontului exista o probabilitate destul de mare ca autoritatile sa nu fi constientizat pericolul pe care acest barbat il reprezenta.