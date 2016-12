VIDEO Pe coperta revistei National Geographic apare o fata transgender de 9 ani: Nu mai sunt obligata sa seman cu un baiat

National Geographic a publicat coperta primului numar din 2017, consacrata lui Avery Jackson, o fetita de 9 ani care este transgender de la varsta de cinci ani, o premiera in presa.Titlul folosit estesi citeaza o declaratie a lui Avery Jackson pe coperta revistei.", spune Avery.Fotografia de pe prima pagina a revistei este realizata de fotoreporterul britanic Robin Hammond.Intr-un lung editorial, redactorul sef al "National Geographic", Susan Goldberg, a explicat alegerea revistei pentru aceasta coperta iesita din comun., a scris jurnalista., a adaugat ea.Susan Goldberg precizeaza ca aproape 80 de copii de 9 ani, intalniti in intreaga lume, sunt si ei prezenti in paginile revistei pentru a discuta despre aceasta chestiune problematica: cum sunt ei afectati de problemele de gen?