VIDEO Taboo, mini-seria tv produsa de Ridley Scott, cu Tom Hardy in rol principal, va fi lansata pe 8 ianuarie

Actiunea serialului Taboo are loc in 1814 si prezinta calatoria lui James Keziah Delaney. Desi se credea ca a murit de mult timp, el se intoarce din Africa inapoi acasa, in Londra, pentru a mosteni ce a ramas din imperiul de transport al tatalui sau si pentru a-si recladi viata. Inconjurat de conspiratii, crima si tradare, un mister intunecat al familiei incepe sa iasa la suprafata intr-o poveste volatila de dragoste si tradare.Tom Hardy joaca rolul principal, cel al lui James Keziah Delaney. Din distributie mai fac parte Jonathan Pryce (Urzeala tronurilor) in rolul lui Sir Stuart Strange, Michael Kelly (Culisele puterii) care il interpreteaza pe Dumbarton, Oona Chaplin (Urzeala tronurilor) apare ca Zilpha Gearysi David Hayman ca Brace.Tabu este creat de Steven Knight, impreuna cu Tom Hardy si Chips Hardy, care este si producatorul consultant al serialului. Producatorii executivi sunt Ridley Scott si Kate Crowe de la Scott Free, Tom Hardy si Dean Baker de la Hardy Son & Baker si Steven Knight, iar Timothy Bricknell este producator. Tabu este regizat de Kristoffer Nyholm (episoadele 1-4) si Anders Engstrom (episoadele 5-8) si ii aduce din nou impreuna pe Hardy si Knight pentru a treia lor colaborare, dupa Lockesi Peaky Blinders.Serialul drama de opt episoade, fiecare de cate o ora.