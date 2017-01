Documentarul "In lumina reflectoarelor: Carrie Fisher si Debbie Reynolds", va fi difuzat de HBO pe 14 ianuarie

Documentarul este un portret vietii de la Hollywood in toata excentricitatea ei.O privire asupra vietii a doua legende de la Hollywood: Debbie Reynolds, in varsta de 83 de ani la momentul filmarii, si fiica ei, Carrie Fisher, filmul este presarat cu imagini din arhiva personala stransa de-a lungul anilor de fiul lui Debbie, Todd.Documentarul "In lumina reflectoarelor: Carrie Fisher si Debbie Reynolds", regizat de Alexis Bloom si Fisher Stevens, a avut premiera mondiala in mai 2016 la Festivalul de Film de la Cannes.La 83 de ani, Debbie Reynolds (vedeta filmului Cantand in ploaie) inca are reprezentatii in Las Vegas, imbracata in paiete aurii. Insa reprezentatiile ei au consecinte, iar sanatatea lui Debbie are de suferit. Acest lucru este devastator pentru fiica ei, actrita din Razboiul stelelor Carrie Fisher, ale carei reactii sunt amuzante si sfasietoare in acelasi timp. Prin intermediul imaginilor din filmele de familie, istoria vechii lumi de la Hollywood ia viata. Documentarul ne duce in inima Beverly Hills-ului de astazi, unde Carrie si Debbie locuiesc impreuna.Mary Frances "Debbie" Reynolds a fost o actrita, cantareata, femeie de afaceri americana, pasionata de istoria filmului si implicata in multe actiuni caritabile. Rolul care i-a adus faima a fost si primul ei rol principal, acela al lui Kathy Selden in Cantand in ploaie. Alte roluri de succes au fost cele din The Affairs of Dobie Gillis, Susan Slept Here, Bundle of Joy, The Catered Affair, Tammy and the Bachelor, How the West Was Won sau din The Unsinkable Molly Brown.Carrie Frances Fisher a fost o actrita, comedianta si scriitoare americana. Ea a devenit faimoasa odata cu rolul printesei Leia din filmele Star Wars. Alte roluri a interpretat in Shampoo, The Blues Brothers, Hannah and Her Sisters, The Burbs, When Harry Met Sally...Fiica actritei Debbie Reynolds si a cantaretului Eddie Fisher, Carrie a ajutat la scrierea multor scenarii importante, iar in ultimii ani a fost apreciata pentru faptul ca a indraznit sa vorbeasca in public despre experientele ei cu dependenta de droguri si cu tulburarea bipolara.Documentarul, o productie HBO Documentary Films, este disponibil pe HBO GO din 13 ianuarie si va fi difuzat la HBO pe 14 ianuarie, de la ora 18:25.Actrita Fisher a murit la varsta de 60 de ani, la sfarsitul anului trecut, dupa ce suferise o criza cardiaca in timpul unui zbor intre Londra si Los Angeles in 23 decembrie.La o zi de la moarte sa, s-a stins din viata si mama ei, actrita americana Debbie Reynolds a murit la varsta de 84 de ani in urma unui accident vascular cerebral.