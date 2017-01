Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, va aparea intr-un pictorial in revista Vogue

Theresa May este cunoscuta pentru pentru pasiunea ei pentru moda, reusind sa capteze priviri in mod special pentru pantofii, mai putin obisnuiti, pe care ii poarta.May a fost fotografiata pentru acest pictorial de celebra Annie Leibovitz, aceeasi care a realizat anterior pictoriale cu Michelle Obama si Hillary Clinton pentru editia americana a revistei Vogue.Anna Wintour, editorul-sef al US Vogue, nascuta in Marea Britanie, a primit titlul de "Dame", adica echivalentul feminin al titlului de "Sir" . Asta dupa ce numele ei a fost inclus pe lista personalitatile care vor fi innobilate de regina Elizabeth a II-a, New Year HonoursInvitata in emisiunea "Desert Island Discs", difuzata de BBC Radio 4, Theresa May a spus ca un abonament pe viata la revista Vogue ar fi unul dintre lucrurile de lux pe care le-ar lua cu ea pe o insula pustie.Preferinta ei pentru pantalonii din piele foarte scumpi, vanduti in magazinele britanice cu 995 de lire sterline, pentru un pictorial precedent a suparat-o pe Nicky Morgan, fostul Secretar de Stat pentru Educatie, care a spus ca nu ar cheltui niciodata o suma atat de mare pe un articol vestimentar, cu exceptia rochiei de mireasa.Potrivit Press Association, surse de la Downing Street Nr. 10 au negat zvonurilor care afirma ca aparitia Theresei May in revista Vogue are legatura cu o vizita planuita de premierul britanic in Statele Unite cu ocazia primei sale intalniri cu Donald Trump.Margaret Thatcher, celalalt lider politic de sex feminin din Marea Britanie, a fost fotografiata de patru ori in pictoriale pentru editia britanica a revistei Vogue.