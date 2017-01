FOTO Balea Lac, una dintre destinatiile preferate ale iubitorilor de sporturi extreme

Respectul pentru munte

La Balea nu exista partii special amenajate si nici gondola sau teleschi. Aici vin cei care se avanta intr-o calatorie cu schiurile si snowboardul in spinare, printre munti, calatorie care poate dura de la 12 (spun cei experimentati) pana la 45 de minute, pentru doar cateva minute de adrenalina, atat cat dureaza coborarea. Ei cauta cel mai frumos loc de freeride.Gergo Iszlay are 20 de ani, se da cu placa de sase ani, iar inainte a practicat hocheiul pe gheata, ca cei mai multi tineri din Miercurea Ciuc. Petrece cate douasprezece ore zilnic pe munte, construind si testand "snow park-uri" in statiunea Num Montafon din Austria, unde s-a mutat dupa terminarea liceului. Cand nu face asta, castiga competitii atat la noi in tara, cat si in afara.Printre premiile castigate se numara: Snow on fire 2014 (Harghita Madaras) - locul 1 categoria rookies, Snow on fire 2015 - locul al 2-lea categoria adulti, R.A.T. Season Ender 2015 (Transalpina) - locul al 3-lea si best trick. De asemenea, anul trecut a participat la Cupa Europeana in Landgraf, Olanda, si la sfarsitul lui noiembrie a participat la Cupa Europeana in Kaunertal, Austria, la sectiunea Slopestyle, iar la inceputul acestui an s-a clasat pe locul intai la concursul de freestyle open de la Arena Platos, unde a reprezentat echipa Fagaras.Tot 20 de ani are si prietenul si partenerul de competitii al lui Gergo, Koppany Pap. El a urcat pentru prima oara pe schiuri la cinci ani, iar in prezent se lauda cu titlul de cel mai bun schior din Romania, la sectiunea freestyle.Poate fi usor catalogat drept sport extrem sau "de rupt oase", insa la fel ca downhill-ul, este o disciplina atent studiata. Cei care fac asta exploreaza si se imprietenesc cu muntele, iar cel mai important, spun riderii, este respectul fata de munte. Desi sportivii incearca sa-si depaseasca in mod constant limitele, ei recunosc ca nu se hazardeaza.Balea Lac este o zona atractiva pentru comunitatea riderilor din Romania, mai ales ca la noi in tara nu exista foarte multe locuri unde pot fi practicate freestyle-ul si freeride-ul. Muntele Mic, Muntii Rodnei, Arena Platos si Harghita Madaras se mai numara printre destinatiile unde isi dau intalnire riderii.La Balea va puteti caza la Hotelul de Gheata, unicul hotel de gheata din Romania si din Europa de Est, la Cabana Balea Lac sau la Cabana Paltinul."Daca toti turistii ar fi ca cei pe care ii avem iarna, ar fi minunat. Vara nu avem probleme cu turistii straini, ei sunt civilizati, in schimb romanii care vin cu masini luxoase si arunca ambalaje pe geam, ei sunt problematici. Au fost situatii in care i-am invitat respectuos sa iasa afara din cabana", povesteste cabanierul de la Paltinul.In timpul iernii circulatia autovehiculelor este permisa din directia Sibiu-Fagaras pana Balea Cascada, de acolo puteti calatori cu telecabina pana Balea Lac. Costul telecabinei este este de 30 lei/urcare sau coborare, plus inca 10 lei daca aveti bagaje.Citeste si Downhill-ul, un sport contracronometru/ Ionut Sava, rider: Sunt zile in care urc pe bicicleta si ma dau jos doar cand ma culc