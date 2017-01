Experiment:Timpul petrecut pe retelele de socializare este echivalentul a 200 de carti citite pe an

Cititi 500 de pagini pe zi

2.250 de ore pe an ruinate de televizor si retelele de socializare

Atunci cand un jurnalist l-a rugat pe Warren Buffet sa ii spuna secretul reusitei sale in viata, celebrul miliardar a raspuns in felul urmator: "Cititi 500 de pagini pe zi. Asa se construieste capacitatea de a cunoaste lucruri (...) Cu totii puteti sa faceti asta, dar va garantez ca putini dintre voi o vor face".Intrigat de raspunsul lui Buffett, pe care l-a descoperit intr-un articol din 2015, Charles Chu, colaborator al site-ului Quartz, a incercat sa sa puna imediat in aplicare recomandarea miliardarului.Jurnalistul spune ca acea recomandare i-a schimbat viata si ii indeamna pe toti internautii din lume sa ii urmeze exemplul."Mai intai, este foarte important sa nu va descurajati inainte de a incerca. Renuntati la scuze precum ᅡsunt prea ocupatᅡ si ᅡnu sunt destul de inteligent pentru asta", a spus el.Desi nu a citit chiar 500 de pagini in fiecare zi, Charles Chu a terminat totusi de citit 400 de carti in doi ani si considera ca toti oamenii din lume pot sa faca acest lucru.Daca se tine cont de numarul mediu de cuvinte citite pe minut , numarul mediu de cuvinte dintr-o carte si daca se efectueaza un calcul rapid, pentru a lectura 200 de carti va necesita "doar" 417 de ore pe an, spune Charles Chu.Jurnalistul a facut si alte calcule: potrivit spuselor sale, pentru un american mediu,si"Sunt 2.250 de ore pe an ruinate. Daca ele ar fi folosite mai degraba pentru a citi carti, oamenii ar putea sa citeasca peste 1.000 de carti intr-un an!", a adaugat jurnalistul.Charlers Chu are si cateva solutii pentru a stimula lectura cartilor: Mai intai, trebuie indepartate din spatiul imediat inconjurator toate obiectele care ar putea sa ii distraga pe internauti; de asemenea, cartile trebuie sa se afle la indemana; cartile audio si e-book-urile faciliteaza la randul lor lectura, chiar daca volumele promovate se afla pe alte tipuri de suporturi.