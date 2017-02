FOTO Revista Playboy revine la fotografiile nud: "Nuditatea e un lucru firesc"

In octombrie 2015, directorul general al Playboy Enterprises, Scott Flanders, spunea că decizia de a renunta la fotografiile nud vizeaza extinderea audientei grupului.Astfel, Playboy a incercat sa isi creeze o noua imagine , in fata site-urilor porno care ofera gratuit "toate actele sexuale imaginabile. (Fotografiile nud) sunt total depasite acum", declara Flanders anul trecut.Numarul din ianuarie/februarie 2016, cu starleta Pamela Anderson pe coperta, a fost prezentat ca ultimul care va include poze cu femei dezbracate in paginile sale.Sursa foto: PinterestIn august 2014, Playboy a eliminat deja de pe site-ul sau toate fotografiile nud. In urma acestei decizii, varsta medie a cititorilor sai a trecut de la 47 la 30 de ani, iar numarul de vizitatori a crescut de patru ori, de la 4 al 16 milioane lunar.Revista Playboy a hotarat sa-si schimbe strategia si sa nu mai promoveze imagini cu femei goale. Pe coperta editiei din luna martie 2016 a revistei a aparut un modelul cu ochi de culori diferite, unul verde, iar celalalt albastru, Sarah McDaniel. Fotografia a atras foarte multe laude.Sursa foto: PinterestTotodata, revista Playboy, cunoscuta pentru iepurasii si fotografii erotice cu femei dezbracate, a prezentat pentru prima data in paginile sale, in editia din octombrie 2016 , o femeie de origine musulmana purtand val, intr-un pictorial care a starnit atat critici, cat si laude.Sursa foto: PinterestFotografiile nud vor reveni in numarul din martie/aprilie 2017, a anuntat fiul fondatorului, Cooper Hefner, 25 de ani, care l-a inlocuit pe tatal sau in postul de director de creatie.Tanarul Hefner nu si-a ascuns niciodata opozitia fata de decizia luata in 2015, explicand ca ea este contrara filosofiei Playboy."Eu sunt primul care sa recunoasca ca modul in care revista prezenta nuditatea era unul depasit, insa a renunta total la ea a fost o greseala", a scris el luni pe contul sau de Twitter.In luna martie a anului trecut, mai multe publicatii din SUA raportasera ca Hugh Hefner (90 de ani) si societatea de investitii Rizvi Traverse - cei doi actionari principali ai grupului - doresc sa vanda revista, insa de atunci nu s-a mai aflat nimic despre intentiile acestora sau despre eventualele oferte.Revista Playboy a debutat in 1953, avand-o pe coperta primului numar pe actrita Marilyn Monroe.Sursa foto: Pinterest