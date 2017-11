Cel mai mare diamant vandut vreodata la o licitatie, adjudecat de un cumparator anonim pentru 34 mil. dolari

The Art of Grisogono, vandut pentru 33,8 mil. dolari

Acest diamant de 163,41 carate, inclus in categoria "flawless" (fara defecte, n.r.) si montat intr-un colier de smaralde si diamante denumit "The Art of Grisogono", a fost vandut cu suma de 33,8 milioane de dolari (taxe si comisioane incluse), au precizat organizatorii licitatiei.

Suma reprezinta "un nou record de pret pentru un diamant de culoarea D vandut la o licitatie", a afirmat Rahul Kadakia, un expert al casei Christie's specializat in bijuterii.

Cumparatorul nestematei, care a participat la licitatie prin telefon, a dorit sa isi pastreze anonimatul.

Expertii casei Christie's au spus ca se asteptau ca "aceasta capodopera de o frumusete incomparabila si cu o taietura rafinata" sa fie vanduta cu aproximativ 25 de milioane de dolari.

Acest diamant perfect de culoare D si de tipul 11A (pur, transparent, extrem de rar) provine dintr-o nestemata bruta de 404 carate, ce a fost descoperita in februarie 2016 in mina Lulo din Angola, ocupand locul al 27-lea in topul mondial al celor mai mari diamante albe brute ce au fost gasite vreodata.

Piatra pretioasa a fost analizata la Anvers, in Belgia, si taiata apoi la New York, unde 10 bijutieri s-au implicat in diverse etape de transformare a nestematei uriase intr-un diamant slefuit impecabil.