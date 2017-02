Nu stiu alta situatie care sa ma trimita instantaneu in extaz decat aceea cand din noiembrie pana in martie dau drumul la aeroterma. Nici nu mai stie lumea ce e aia aeroterma. Termenul acesta se folosea in copilaria mea si multa lume avea procurat ilicit acest fruct interzis gratie caruia supravietuiam cam 5 luni pe an.