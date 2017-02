Romanii din strainatate si iubirea de tara

Aseară am vorbit cu soacra mea la telefon. Înainte de discuția mea cu ea a avut loc discuția ei cu fiul său. S-au contrazis din ”considerente” politice și eu mă întrebam cum de putea susține că românii din străinătate nu iubesc deloc România când fiul ei încă se află pe meleaguri străine și știe foarte bine că el conduce o mașină românească, merge la proteste când e cazul, stă și el în frig, merge la vot de fiecare dată, trimite bani acasă, semnează petiții și vrea să se întoarcă acolo, mai ales că eu, soția lui, am un job în România și nu am de gând să emigrez.